В Туркменистане в честь Дня Независимости пройдут скачки

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе и в велаятах в честь 29-й годовщины независимости Туркменистана 28 сентября состоятся праздничные скачки. О подготовке мероприятия рассказал 18 сентября вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев на заседании правительства по видеоконференцсвязи. Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на Государственное информагентство.

Глава государства отметил, что проводимые в стране конноспортивные состязания способствуют дальнейшему развитию богатых коневодческих традиций туркменского народа, популяризации в мире национального достояния – прославленных в веках ахалтекинских скакунов.

Президент страны отдал распоряжение организовать мероприятия, посвящённые Дню независимости Туркменистана на высоком уровне.

Добавим, что развитие коневодства — одно из приоритетных направлений государственной политики страны.

Напомним, что конные скачки на сегодняшний день являются одним из самых излюбленных спортивных зрелищ в Туркменистане.