Лидеры Туркменистана и Пакистана обсудили аспекты сотрудничества

Президенты Туркменистана и Пакистана Гурбангулы Бердымухамедов и Ариф Алви 18 сентября провели телефонные переговоры. В ходе беседы стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе телефонного разговора подчёркивалось, что в последние годы дружественный, доверительный туркмено-пакистанский диалог обрёл новое содержание и развивается особенно успешно благодаря наличию огромного потенциала и обоюдной готовности сторон к наращиванию взаимовыгодных связей. Это обусловлено полным взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и перспективы двустороннего партнёрства, так и на современные глобальные тенденции.

В продолжение темы собеседники с удовлетворением констатировали высокий уровень сотрудничества в политической сфере, в том числе в рамках авторитетных международных организаций. В этой связи Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал Правительству Пакистана признательность за активную поддержку инициатив Туркменистана на мировой арене, направленных на обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Была также особо отмечена поступательная динамика взаимодействия в торгово-экономической сфере, где стратегическую основу составляет партнёрство в энергетическом секторе, в частности – по реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Собеседники также высказались за расширение традиционного гуманитарного взаимодействия между двумя странами, народы которых объединяют давние духовно-культурные связи, ныне являющиеся прочной основной для дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества.

В конце беседы главы государств пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам обеих стран – благополучия и процветания.