Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил участников Выставки экономических достижений и конференции по цифровой экономике. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

«Поздравляю вас с началом работы Выставки экономических достижений Туркменистана и научно-практической конференции «Цифровая экономика – важнейший фактор экономического развития»! Искренне желаю больших успехов форуму, посвящённому 29-й годовщине независимости страны!» — говорится в Обращении Президента Гурбангулы Бердымухамедова к участникам выставки и конференции, говорится в обращении президента.

Туркменский лидер также отметил, что за короткий по историческим меркам период Туркменистан прошёл путь, равный столетиям, во всех областях жизнедеятельности государства проведены коренные реформы, достигнуты высокие рубежи,

— Мы и впредь будем уверенно следовать по пути экономических преобразований, обеспечивая динамичное развитие страны. Не останавливаясь на достигнутых рубежах, будем стремиться к главной цели – выводу Туркменистана в ряд высокоразвитых государств мира, отметил глава государства.

Завершая обращение, Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что открывающиеся сегодня выставка и конференция станут площадкой для широкого ознакомления с достижениями страны в экономике, а также социальной сфере и пожелал их участникам доброго здоровья и больших успехов в труде.

Добавим, что с 19 по 20 сентября в выставочном зале Торгово-промышленной палаты проходит Выставка экономических достижений Туркменистана, посвящённая 29-летию независимости страны. На выставке будут представлено более 70 экспозиционных стендов государственных и частных предприятий, которые продемонстрируют успехи развития страны во всех сферах.