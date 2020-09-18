На восточном регионе Туркменистана возведены жилые дома

К 29-й годовщине независимости Туркменистана в Туркменабаде 17 сентября введены в эксплуатацию многоквартирные дома. В торжественной обстановке новосёлам вручены ключи от квартир. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Здания построены силами подразделений велаятского производственного объединения ПО «Лебапстрой», хозяйственного общества «Amul ýoly» и ИП «Ýeňişli ýollar», «Beýik sepgit».

В каждом из 14 современных домов предусмотрены по 24 двух- и трёхкомнатные квартиры улучшенной планировки. Общая площадь каждой двухкомнатной квартиры – 115 квадратных метров, трёхкомнатной – 121 квадратный метр. Строители и дизайнеры тщательно потрудились над обустройством квартир. Кухни меблированы и оснащены бытовой техникой.

Бесперебойное обеспечение квартир горячей и холодной водой, электричеством гарантируют автономная подстанция и котельная, размещённые в специальном инженерном блоке. Прилегающая территория озеленена и благоустроена.

В торжествах по случаю открытия жилого комплекса приняли участие представители велаятского и городского хякимликов, общественных организаций, почтенные старейшины и молодёжь.