Ашхабад и Эр-Рияд провели межмидовские политконсультации

Туркменистан и Саудовская Аравия 17 сентября провели межмидовские политические консультации. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

По информации пресс-службы, туркменскую делегацию возглавил глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов, Саудовскую ― Министр иностранных дел Фейсал Бин Фархан Аль-Сауд.

На политконсультациях главы МИДов двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также насущные темы региональной и международной повестки.

Дипломаты отметили, что регулярные встречи на различных уровнях способствуют активизации и углублению взаимовыгодного сотрудничества по всем спектрам, представляющим взаимный интерес. В этом контексте было выражена обоюдная готовность к расширению двустороннего диалога и к организации визитов делегаций двух стран по мере нормализации нынешней эпидемиологической ситуации мирового масштаба.

В рамках беседы, стороны акцентировали внимание на необходимости активизации торгово-экономического взаимодействия, наращивания партнерства в нефтегазовой, газохимической отраслях, а также в сфере сельского хозяйства, текстильной и строительной промышленности.

Отдельной темой обсуждений стало создание и развитие необходимых условий для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики для реализации перспективных проектов в области строительства различных промышленных объектов на территории Туркменистана.

В данном контексте подчёркивалась важность возобновления межведомственных встреч представителей Туркменистана и Королевства Саудовская Аравия.