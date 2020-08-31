Туркменистан работает над усилением санитарных норм при транзитных перевозках, сообщает официальный сайт Государственной таможенной службой Туркменистана.

С первых дней начала распространения в мире коронавирусной инфекции, на приграничных пунктах пропуска на системной основе была организована слаженная работа участвующих на таможенных операциях служб по предотвращению заноса этой инфекции на территорию Туркменистана. В первую очередь было упорядочено перемещение товаров и транспортных средств через пограничные пункты пропуска. В связи с чем, все таможенные операции осуществляются слаженно с работой соответствующих ведомств и с строгим соблюдением требования санитарных норм.

На всех Государственных пунктах пропуска был проведён ряд мер по усилению санитарно-эпидемиологического и фитосанитарного контроля, ветеринарного надзора. Также были закуплены необходимое медицинское оборудование и лекарственные средства. Кроме того, терминалы по дезинфекции в кратчайшие сроки были построены на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, в международном морском порту Туркменбаши.

В настоящее время проводится полная дезинфекция прибывающих в Туркменистан автомобилей, их прицепов, железнодорожных вагонов и контейнеров. Также были предприняты усилия по осуществлению скоординированных профилактических и карантинных работ на пограничных переходах соседних государств.

«Государственная таможенная служба Туркменистана делает всё, чтобы путь через Туркменистан оставался привлекательным и удобным для прохождения грузов даже в столь непростых условиях, вызванных пандемией», — говорится в сообщении на официальном сайте ГТСТ.