Туркменские студенты вернулись на Родину из Беларуси

Еще один самолет «Туркменских авиалиний» доставил в Туркменистан соотечественников, в основном студентов вузов и ссузов, которые завершили учебу в Беларуси, а также тех, кто проходил лечение в этой стране.

Cамый крупный двухдвигательный лайнер в мире Boeing 777 совершил посадку в ночь в 23 на 24 августа в международном аэропорту города Туркменабат.

Спецрейс «Минск-Туркменабат» доставил 247 граждан Туркменистана из столицы Беларуси в аэропорт административного центра Лебапа. В основном, это выпускники таких вузов, как Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Государственный педагогический университет имени Максима Танка, Государственный медицинский университет. Среди пассажиров есть и те, кто окончили Белорусский государственный медицинский колледж и др.

Большая часть молодых людей, вернувшихся на Родину дипломированными специалистами, получили высшее образование в Минске по специальности, необходимой для развития горнодобывающей отрасли.

Прибывшие на родную землю вчерашние студенты, а сегодня востребованные в народном хозяйстве квалифицированные кадры мечтают применить полученные знания и навыки в деле.

Но пока им предстоит под наблюдением медиков пройти двухнедельный карантин, обязательный для всех приезжающих из-за рубежа, и последующий за ним период домашнего режима под наблюдением семейного врача.

– Ребят это не страшит, они с пониманием ситуации во всем мире воспринимают данную необходимость, и делятся своей радостью по поводу возвращения домой, – говорит начальник международного аэропорта города Туркменабат Мердан Бердыев.

– Главное – мы на Родине! И мы чувствуем себя нужными стране. И это самое важное. Трудно выразить всю благодарность, которую мы испытываем ко всем тем людям, кто помог нам с возвращением в таких непростых для всех стран условиях, и, прежде всего, – нашему президенту, – говорит Арслан Язлыев, окончивший БГУ с красным дипломом.

Его поддерживает Мансур Иштемиров, выпускник Белорусского национального технического университета:

– Нас, конечно, очень ждали родители… И вернувшись домой, мы понимаем, что теперь мы должны стать их опорой. Мы готовы приступить к работе, применить все, чему научились за эти годы у белорусских педагогов и специалистов.

Выпускники Белорусского государственного медицинского университета так и сделали. Молодые дипломированные медики на борту Boeing 777, перевозившего соотечественников в Туркменистан, сразу предложили себя в качестве волонтеров бригаде врачей, сопровождавшей туркменистанцев в самолете.

Помимо завершивших учебу в Минске студентов, этим рейсом также прибыли несколько граждан Туркменистана, которые отдыхали и укрепляли здоровье в санаториях Беларуси и тоже не смогли вовремя вернуться из-за отмены авиарейсов в связи с пандемией. Они также адресовали слова признательности руководству страны, дипломатам и экипажу за организацию вылета.

А накануне спецрейс «Туркменских авиалиний» доставил домой туркменистанцев из Индии.

Источник: orient.tm