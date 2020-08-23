Застрявшие из-за пандемии в Индии граждане Туркменистана вернулись на Родину

Сегодня вечером в международном аэропорту Туркменабата приземлился самолет Boeing-757 «Туркменских авиалиний», доставивший на Родину из Индии наших соотечественников, которые вынуждены были оставаться в этой стране после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили Туркменпорталу в справочной службе аэропорта, спецрейс со 133 пассажирами на борту был организован по поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, все прибывшие чартерным рейсом из Индии граждане пройдут обязательный двухнедельный карантин.

В ближайшее время будут организованы спецрейсы по вывозу туркменских граждан на Родину из Минска, Москвы и Дубая.

Источник: turkmenportal.com