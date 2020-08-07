Посольство Туркменистана в Пакистане провело вебина

Вебинар, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, был организован вчера Посольством Туркменистана в Исламской Республике Пакистан совместно с Центром глобальных и стратегических исследований Пакистана.

Участие в вебинаре приняли туркменские дипломаты, президент Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Халид Амир Джаффери, научные сотрудники данного центра, геополитик по Туркменистану и странам СНГ Мехмуд Ул-Хассан Хан, директор Центра регионального исследования Пешаварского университета Шаббир Ахмед, представители аналитических центров, СМИ, а также руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в этой стране.

Было отмечено, что Туркменистан за годы постоянного Нейтралитета зарекомендовал себя в качестве центра примирения. Выступая эффективным и надежным инструментом дипломатии, позитивный Нейтралитет Туркменистана занимает особое место в укреплении мира, безопасности и устойчивого развития в международном масштабе.

В ходе встречи были также отмечены возможности для социально-экономического развития региона и укрепления регионального сотрудничества путем реализации совместных проектов, таких как строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линия передачи электроэнергии и волоконно-оптический линии системы связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сообщает сайт neutrality.gov.tm