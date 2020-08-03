Состоялся телефонный разговор лидера Туркменистана с Королём Саудовской Аравии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 августа провёл телефонный разговор с Королём Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азиз Аль Саудом. Стороны обменялись поздравлениями по случаю Курбан байрамы, адресовав народам двух стран пожелания мира и процветания. (Ид аль-Адха), сообщает tdh.gov.tm.

В начале беседы глава государства отметил, что с глубоким сожалением и беспокойством воспринял весть о заболевании Короля Саудовской Аравии и помещении его в клинику.

«Уверен, что благодаря Вашей жизненной энергии и несгибаемой воле Вы скором времени справитесь с недугом и полностью победите болезнь», – подчеркнул туркменский лидер.

«Молю Всевышнего о ниспослании Вашему Величеству сил для скорейшего выздоровления и успехов в неустанной деятельности во имя счастья и благополучия братского народа Саудовской Аравии», – адресовал добрые пожелания Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Бердымухамедов подчеркнул важность диалога с Саудовской Аравией, с удовлетворением отметив высокий уровень туркмено-саудовских отношений, опирающихся на обоюдное стремление к активизации взаимодействия. В данном контексте глава государства выразил признательность Королю Салману бин Абдул-Азиз Аль Сауду за личный вклад в укрепление сотрудничества.

В контексте обсуждения глобальной повестки дня глава Туркменистана и Король Саудовской Аравии отметили необходимость выработки согласованного подхода к решению актуальных проблем современности, одной из которых является пандемия коронавируса, оказавшая негативное влияние на международные экономические отношения.

В данной связи туркменский лидер высказал убеждение, что консолидация усилий всех государств и выработка новых методов профилактики и борьбы с COVID-19 будет способствовать достижению желаемых результатов.

Подтвердив приверженность двух стран курсу на укрепление межгосударственного взаимодействия, собеседники выразили уверенность успешном развитии диалога по всему спектру направлений.