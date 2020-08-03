В топе биржевых экспортных сделок — нефтепродукты

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за текущую неделю зарегистрировано 35 сделок на сумму $40,113 млн. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

За иностранную валюту предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана приобрели дизельное топливо и нефтяной кокс, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полипропилен и полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz») стали предметами сделок бизнесменов из России, Узбекистана и Афганистана.

Помимо этого, за иностранную валюту была реализована хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: Россия и Турция.

За манатные средства представители деловых кругов ОАЭ, Турции, Узбекистана, Армении и Афганистана приобрели ковровые изделия ручной выработки и хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок превысила 1 миллион 767 тысяч манатов.