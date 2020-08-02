Состоялся телефонный разговор Бердымухамедова и Алиева

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 31 июля провёл телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Стороны обменялись поздравлениями по случаю Курбан байрамы, пожелав друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам двух стран – мира и процветания. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

Стороны подчеркнули важность наращивания взаимовыгодного партнёрства по всему спектру направлений, с удовлетворением констатировав динамичный и поступательный характер традиционных двусторонних связей, изначально выстраиваемых на основе обоюдного уважения, равноправия и открытости.

В продолжение телефонного разговора была затронута такая тема, как профилактическая деятельность и борьба с пандемией коронавируса, ставшей причиной серьёзных испытаний для мирового сообщества и оказывающей негативное влияние на международную жизнь.

В данной связи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высказался о необходимости консолидации усилий в целях выработки новых идей и подходов для совместного преодоления сложившейся в современном мире непростой ситуации.