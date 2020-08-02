Бердымухамедов и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 29 июля в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога. Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями по случаю Курбан байрамы, адресовав пожелания счастья и благополучия народам двух стран. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

В ходе беседы стороны с удовлетворением констатировали, что в настоящее время туркмено-турецкие дружественные связи обретают качественно новое содержание, а реализация совместных проектов способствует ещё большему укреплению межгосударственного диалога.

Турция – одна из стран, с которой Туркменистан успешно развивает торгово-экономическое сотрудничество, сказал лидер нации, сделав акцент на важности использования имеющегося огромного потенциала для расширения продуктивных отношений в этом направлении и оказания, при необходимости, соответствующей поддержки друг другу.

Подтвердив приверженность двух стран нерушимым братским связям, Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган отметили, что и впредь будут приложены все усилия для дальнейшего укрепления межгосударственного взаимодействия.

Главы также обсудили актуальную для мировой повестки дня пандемию коронавируса,

В продолжение темы Бердымухамедов, поблагодарив Эрдогана за особое внимание и личный вклад в упрочение межгосударственных отношений, выразил благодарность за оказываемую поддержку и направленные в нашу страну медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Как отметил глава государства, этот факт расценивается как символ нерушимой дружбы между двумя странами.