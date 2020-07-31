Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов 30 июля в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В начале беседы сердечно поздравив коллегу с назначением на ответственную должность, Глава МИД Туркменистана пожелал успешной и весьма эффективной работы во благо дружественного азербайджанского народа.

Министры также обсудили совместные усилия, направленные на диверсификацию взаимовыгодного партнёрства Туркменистана и Азербайджана в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. В данном контексте особо отмечалось интенсификация двустороннего сотрудничества в транспортной и транзитной отраслях.

Особое внимание уделено необходимости совместного эффективного и скоординированного взаимодействия в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Главы внешнеполитических обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.