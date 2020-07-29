ВОЗ и ЮНИСЕФ провели брифинг для СМИ Туркменистана

В Ашхабаде 28 июля прошел совместный брифинг ВОЗ и ЮНИСЕФ для СМИ по эффективному обмену информацией о профилактике пандемии в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В брифинге в онлайн формате приняли участие представители Министерства иностранных дел Туркменистана, представители международных организаций, аккредитованных в стране, а также местные журналисты средств массовой информации.

В начале видеоконференции с приветственными словами выступили Руководитель странового офиса ВОЗ Паулина Карвовска и Представитель ЮНИСЕФ Кристин Вейганд. В выступлениях было отмечено, что под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан выступает за международное сотрудничество во имя защиты и поддержания здоровья людей, что особенно актуально в нынешний период пандемии COVID-19. Также особый акцент был сделан на роль пропаганды соблюдения правил личной гигиены и защиты от вредного воздействия загрязнённого воздуха среди населения.

Участники брифинга особо констатировали, что оперативно отреагировав на вспышку пандемии, Туркменистан делает особый акцент на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний. Также руководство страны уделяет огромное значение продвижению здорового образа жизни.