Состоится бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов, боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе из России 24 октября проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэтжи из США.

Об этом сообщает turkmenportal.com.

Место проведения боя пока не известно. Ранее появилась информация, что бой состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби на турнире UFC 254.

Бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи был запланирован на 19 сентября 2020 года на UFC 253, но был отменен из-за смерти отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова. Спортсмен тяжело переживает смерть отца, но он решил не отказываться от боя из-за личной трагедии.

Нурмагомедов дебютировал в ММА в сентябре 2008 года. За свою карьеру 31-летний Нурмагомедов провел 28 боев, победив в каждом из них. Джастин Гэтжи провел 24 боя, одержал 22 победы и 2 схватки проиграл.

Ultimate Fighting Championship— спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. Под эгидой UFC выступает большинство бойцов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах.