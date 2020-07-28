В Туркменистане Курбан байрам отметят в кругу семьи

В Туркменистане в связи с профилактическими мерами, которые введены в стране с 13 июля, гражданам рекомендуется предпринять ограничения на традиционные массовые мероприятия в дни праздника Курбан байрамы. Об этом сообщает turkmenportal.com.

Также в эти дни в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц, необходимо использовать медицинские маски, сохранять безопасную дистанцию в 2 метра и, ограничив массовые мероприятия, отмечать праздник дома.

Курбан байрамы в туркменском народе считается священным праздником, в котором воплощены прекрасные моменты духовной чистоты и единства. Давайте, не будем забывать, что празднование Курбан байрамы среди наших семей является ключом к защите нашего здоровья, призывает Государственное информационное агентство Туркменистана.