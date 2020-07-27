Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана и Короля Бахрейна

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль-Халиф 25 июля в ходе телефонного разговора обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, сообщает tdh.gov.tm.

В ходе телефонного разговора Президент Туркменистана поздравил Короля Бахрейна со священным для мусульман всего мира Курбан байрамы (Ид аль-адха), олицетворяющим высокие нравственные ценности, пожелав крепкого здоровья и счастья, а народу дружественной страны – мира, благополучия и процветания.

В ходе беседы туркменский лидер и Король Бахрейна дали высокую оценку межгосударственному диалогу, который в современную историческую эпоху получил новое наполнение. Подтвердив обоюдную приверженность Туркменистана и Королевства Бахрейн курсу на дальнейшее развитие партнёрства, собеседники конкретизировали его ключевые векторы в контексте достигнутых ранее договорённостей и перспектив расширения взаимодействия как в торгово-экономической сфере, так и в гуманитарно-культурной области.

В продолжение беседы глава Туркменистана и Король Бахрейна обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики. В данном контексте была затронута тема распространения нового коронавируса, охватившей широкое географическое пространство и оказывающей негативное влияние на жизнь многих государств и народов.