Биржа Туркменистана провела валютные торги на сумму свыше $11 млн

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 33 сделок на сумму $11,506 млн. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Предприниматели из России, Великобритании и Афганистана за иностранную валюту закупили полипропилен, полиэтилен высокой плотности и автобензин марки ECO-93 (ГК «Türkmengaz»). Крашеные махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа стали предметами сделок представителей деловых кругов из Российской Федерации, Турции, Азербайджана, Кыргызстана.

Бизнесмены из Великобритании, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Армении и Казахстана за манатные средства приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 3 миллионов 146 тысяч манатов.

На внутренний рынок местные предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz»), ковры ручной выработки и хлопок-волокно. Общая сумма сделок превысила 70 миллионов 250 тысяч манатов.

Добавим, ГТСБ Туркменистана это важнейший экономический институт республики, выполняющий функцию главного органа государственного регулирования экспортно-импортных операций.