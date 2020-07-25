Туркменистан и Иран возобновили торговлю, которая была приостановлена из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает centralasia.news со ссылкой на ISNA.

По словм губернатор Серахса (северо-восточный Иран) Мохаммад Реза Раджаби Могаддам ежедневно по 50 вагонов въезжают в Туркменистан и Иран.

— Благодаря предпринятым усилиям Туркменистана и Ирана, было снято количественное ограничение на дневной транзит грузовых вагонов на границе Серахс (Туркменистан). Здесь были созданы дезинфекционные туннели, — сказал Могаддам.

Государственная таможенная служба Туркменистана наладила нормальный режим функционирования взаимных поставок и транзитных грузоперевозок. В данный процесс включены соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Также, в июне 2020 года на КПП Серахс-Серахс на туркмено-иранской границе был открыт автомобильный мост. Проект позволит обеспечить для транзитных грузопотоков выход к системе трасс до Азиатско-Тихоокеанского региона.