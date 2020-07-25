Бердымухамедов поздравил Мирзиёева с днём рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 24 июля по телефону поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с днём рождения. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

― В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днём рождения и достижением 63-летия – возраста Пророка Мухаммеда, ― говорится в сообщении.

Отмечая важность этой знаменательной в жизни каждого мусульманина даты, глубоко почитаемой в исламе, глава государства пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья, а также новых успехов во всех начинаниях и устремлениях на благо народа Узбекистана.

В ходе беседы Бердымухамедов и Мирзиёев обменялись мнениями по ряду аспектов мировой проблематики, с удовлетворением отметив совпадение подходов и позиций сторон по ключевым вопросам повестки дня, в первую очередь, касающимся обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия.

Так, касаясь глобальной проблемы современности — пандемии коронавирусной инфекции нового типа, оказывающей негативное влияние на международные экономические отношения, главы двух государств отметили выработки согласованного подхода в борьбе с распространением этого опасного заболевания, а также регулярного проведения санитарно-карантинных мероприятий.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы двусторонних отношений и региональной политики.