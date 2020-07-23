Туркменистан и Бахрейн обсудили двустороннее сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев 22 июля в формате видеоконференции провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Королевства Бахрейн по международным делам Шейхом Абдуллой бин Ахмед бин Абдулла Аль Халифа. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Дипломаты отметили важность двусторонних контактов на высшем уровне и активного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств. Стороны обсудили межпарламентское взаимодействие и возможности их расширения.

Была подчеркнута значимость внешнеполитической деятельности Туркменистана на основе статуса нейтралитета страны, что вносит весомый вклад в поддержание стабильности, безопасности и экономического роста в регионе. Стороны отметили позитивный опыт сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН. Особый акцент был сделан на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе консультаций глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Бахрейна, состоявшихся в июле текущего года.

Дипломаты особо отметили значимость совместной Межправительственной туркмено-бахрейнской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. В этой связи были рассмотрены возможности расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран, включая привлечение инвестиций, проведение бизнес форумов, развитие партнерства в нефтегазовой отрасли.