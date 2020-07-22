«Туркмендемирёллары» пополнит парк новыми вагонами

Агентство «Туркмендемирёллары» в рамках обновления парка подвижного состава в ближайшее время намерено закупить 1100 новых вагонов у России, в том числе 300 крытых, 300 полуоткрытых и 500 нефтебензиновых цистерн. Об этом сообщает orient.tm.

Руководство и эксперты Торгпредства России в Туркменистане организовали рабочую видеоконференцию между руководством и специалистами агентства «Туркмендемирёллары» и АООТ «Туркменские железные дороги» с представителями российских компаний АО «Трансмашхолдинг», АО «НПК «Уралвагонзавод», ТД «Транспутьмаш» и АО «Алтайвагон».

Участники совещания обсудили текущее состояние и перспективы российско-туркменских экономических отношений в сфере поставок железнодорожной техники и запасных частей. Также в ходе беседы была отмечена важность соответствия российской железнодорожной продукции требованиям туркменских коллег, предъявляемым в данной отрасли.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. По итогам мероприятия участники сошлись во мнении о продуктивности проведенной встречи и наметили вопросы для дальнейших переговоров.