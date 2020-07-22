Предприятие «Türkmen aýna önümleri» освоило выпуск 35 видов стеклотары

Высокотехнологичное предприятие «Türkmen aýna önümleri» полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка в стеклянной таре. С начала лета по заказам компаний, специализирующихся на заготовке и консервировании овощей и фруктов, а также производстве напитков, выпущено более 5,5 миллиона штук стеклянной тары. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Цех по производству стеклянной посуды — самый роботизированный на комбинате. Здесь установлена печь рекуперационного типа и две стеклоформующие машины с поточными линиями разной производительности. Оборудование, управляемое дистанционно, нарезает стекломассу, формует посуду, контролирует качество, отбраковывает изделия и производит упаковку. Сейчас здесь освоено производство 35 видов стеклянной посуды, а также медицинских флаконов и ёмкостей объемом от 0,5 до 3 литров.

Вся продукция цеха выпускается из местного сырья. Ежесуточно с поточных линий сходит более 60 тысяч банок и 50 тысяч бутылок.