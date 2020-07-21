Ряд предприятий сервиса и общепита в Туркменистане ограничит работу для профилактики заболеваний

В Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний вводится ряд новых ограничений. В частности, в местах массового скопления людей теперь необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 2 метра. Об этом сообщает orient.tm.

С 21 июля по 1 августа 2020 года приостановят свою работу крупные торговые центры и рынки для проведения санитарной обработки и обеззараживающих работ. На этих торговых предприятиях продолжат работать отделы продовольственных товаров и продукции повседневного спроса.

Также на этот период будут закрыты учреждения и предприятия сферы услуг: кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки и швейные ателье. Временно закроются спортивные объекты (плавательные бассейны, клубы по фитнесу и аэробике), краткосрочные платные курсы и игровые центры.

Со вторника и до конца месяца не будут работать предприятия общественного питания – рестораны, кафе, бары, столовые и чайханы. Вместе с тем, предприятия общепита могут организовать доставку заказанных блюд населению.

Министерствам, ведомствам, а также учреждениям и предприятиям независимо от форм собственности рекомендовано поэтапно отправлять работников в трудовые отпуска.

Таким образом, Туркменистан продолжает осуществлять плановые мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. Ранее сообщалось, что в стране задействована малая авиация для распыления дезинфицирующих средств в приграничных районах и вокруг населенных пунктов. На прошлой неделе был также введен масочный режим и приняты другие последовательные меры, направленные на защиту здоровья населения.