Пожарная служба МВД Туркменистана пополнился новыми современными авто

В Туркменистан поступила партия пожарных аварийно-спасательных автомобилей «КамАЗ», выпускаемых Камским автомобильным заводом Республики Татарстан (Российская Федерация). Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на издание «Адалат».

Прибывшую технику будут использовать пожарные части Государственной службы пожарной безопасности МВД Туркменистана.

Продукция Камского автомобильного завода хорошо известна в нашей стране. Грузовые автомобили, автокраны, автозаправщики и другая спецтехника из Татарстана зарекомендовала себя в Туркменистане с самой лучшей стороны. Она надёжна в эксплуатации и задействована практически на всех крупнейших стройках страны. Инженеры-разработчики компании совершенствуют модели автомашин, адаптируя их к местным климатическим условиям.

В Туркменистане создана взаимовыгодная дилерская сеть Камского автозавода, а в Ашхабаде с 2008 года функционирует учебно-сервисный центр «КамАЗ».