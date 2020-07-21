В Туркменистане началось строительство кольцевой энергосистемы

В Туркменистане идёт реализация масштабного проекта по созданию кольцевой энергосистемы. Генеральный подрядчик — концерн «Туркменэнергострой» — начал работы по устройству железобетонных оснований ЛЭП Ахал-Балкан и Балкан-Дашогуз. Одновременно начато строительство электрической подстанции «Сердар-220». Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Протяженность первого участка составит 450 километров. Помимо этого, строителям кольцевой энергосистемы предстоит проложить 560 километров воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ, будут введены в строй две подстанции напряжением 500/220/110 кВ и две — напряжением 220/110 кВ.

Как пояснили специалисты концерна, для ускорения работ весь маршрут будет разбит на несколько отрезков, на которых подразделения подрядчика одновременно приступят к установке высоковольтных опор и монтажу линий передачи. Проектом предусмотрена установка силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, релейной защиты и автоматики – оборудования, изготовленного по европейским стандартам. Системы телемеханики, коммуникаций и SCADA для высоковольтных линий электропередачи и станций установит турецкая компания Çalik Enerji.

На средства льготного кредита, выделенного Азиатским банком развития, заказчик строительства — Государственная электроэнергетическая корпорация «Türkmenenergo» — заключила контракты и приобрела необходимое для строительства высоковольтных линий электропередачи и станций оборудование, материалы и автотехнику.

Реализация масштабного проекта нацелена на наращивание энергоэффективности и решение задач энергосбережения, устойчивое социально-экономическое развитие регионов страны и рост экспортного потенциала отрасли.