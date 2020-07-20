В топе экспортных сделок — полимерная продукция и текстиль

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана на минувшей неделе зарегистрировано 51 сделок. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

За иностранную валюту предприниматели из Афганистана закупили полипропилен, произведённый на полимерном заводе в Киянлы. Гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, а также пряжа хлопчатобумажная стали предметами сделок на общую сумму свыше 1 миллиона 659 тысяч долларов США бизнесменов из Российской Федерации, Кыргызстана, Азербайджана, Турции.

За манатные средства представители деловых кругов из Армении, Великобритании, Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на сумму более 3 миллионов 837 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz»), а также ковры ручной выработки на общую сумму свыше 27 миллионов 252 тысяч манатов.