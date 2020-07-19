В жилом массиве «Парахат-7/3» АГТС запустила GPON-сеть

АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть» запустила GPON-сеть в столичном жилом массиве «Парахат-7/3», обеспечив население скоростным домашним интернетом и цифровым телевидением. Об этом сообщает turkmenportal.com.

В результате, путем устранения электромагнитных помех, обычно возникающих в медных кабелях связи, достигнуто значительное улучшение качества передаваемого сигнала. Преимущество GPON-сети не только в скорости соединения, но и в большом «запасе прочности» на будущее: даже если через 10 лет пользователям понадобится еще более быстрый интернет для доступа к более объёмному контенту, сеть будет готова обеспечить нужную пропускную способность канала.

При подключении по технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network) оптоволоконный кабель прокладывается в квартиру каждого абонента – без привязки к телефонной линии. Благодаря быстрой скорости интернет-соединения возможно одновременное пользование несколькими видами телеком-услуг: например, безлимитным доступом в интернет (как проводной, так и по Wi-Fi) и цифровым телевидением (в том числе и HD).

Как сообщает официальный сайт компании, в настоящее время ведется работа по заключению контракта между АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть» и зарубежной производительной компанией на поставку оборудования для оптической телекоммуникационной сети технологии GPON, дополнительно на 5000 точек.

Предоставление услуг связи абонентам с применением технологии GPON, в настоящее время является основным направлением для крупных мировых телекоммуникационных операторов.