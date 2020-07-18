Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили аспекты сотрудничества

В здании нефтегазового комплекса Туркменистана 17 июля в формате видеоконференции состоялось заседание по вопросам сотрудничества в сфере инвестиций. Об этом сообщает oilgas.gov.tm.

Во встрече приняли участие руководители и представители Государственных концернов «Туркменгаз», «Туркменхимия», Внешэкономбанка Туркменистана, а также представители компании «Somo Al Mamlakah» (Королевство Саудовская Аравия).

Основная цель встречи – развитие взаимовыгодного партнерства в системе капиталовложений.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в области нефтегазовой промышленности и банковской сфере.

В ходе встречи участники подтвердили нацеленность сторон на поддержание и развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес. Также прозвучала информация о деятельности и реализации проектов, осуществляемых ГК «Туркменгаз».

В данной связи туркменская сторона озвучила предложение к зарубежной компании принять участие в строительстве газопровода ТАПИ. В свою очередь, представители «Somo Al Mamlakah» выразили готовность к долгосрочному инвестиционному сотрудничеству.

В ходе встречи представители ГК «Туркменхимия», Внешэкономбанка Туркменистана, а также компании «Somo Al Mamlakah» обсудили вопросы развития сотрудничества в соответствующих сферах.