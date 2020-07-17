Состоялся телефонный разговор глав МИД Туркменистана и Кыргызстана

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана 16 июля провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Кыргызстана Ч.Айдарбековым. Стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе беседы главные дипломаты обсудили ряд вопросов в рамках двусторонней и региональной повестки дня. В частности стороны подтвердили взаимный интерес к развитию политико-дипломатического диалога, упрочению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны подтвердили необходимость продолжать сотрудничество в деле поддержания устойчивого развития в регионе, обеспечении стабильности и безопасности. Подчеркнута значимость скоординированных действий по противостоянию глобальной пандемии коронавируса.