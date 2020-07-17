Мередов принял участие в первой министерской встрече в формате «ЦА – Китай»

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 16 июля принял участие в первой министерской встрече в формате «Центральная Азия – Китай». Встреча прошла в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В заседании приняли участие министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики.

В ходе конструктивного диалога, участники обсудили ряд ключевых вопросов по продвижению сотрудничества в политико-дипломатической сфере, обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Одной из основных тем обсуждения была пандемическая ситуацию в мире, которая негативно сказывается на всех сферах жизни. Министры обменялись мнениями и рассказали о накопленном опыте касательно предотвращения и лечения заболеваний, вызванных COVID-19. Стороны рассмотрели возможности снижения социально-экономических последствий, вызванных пандемией.

В своем выступлении, Р.Мередов отметил значимость сотрудничества в данном формате и предложил детализировать совещательные механизмы в рамках «ЦА – Китай». Он подчеркнул, что страны Центральной Азии и Китай обладают мощным ресурсным, экономическим и научно-промышленным потенциалом, посредством которого могут внести ещё больший вклад в обеспечение всеобщего мира, стабильного развития и безопасности.

Стороны обсудили сотрудничество в рамах международных структур, отметили значимость взаимной поддержки на площадке ООН. Также рассмотрена афганская проблематика и возможности содействия продвижению мирного процесса в Афганистане.

Министры также обсудили возможности углубления сотрудничества в области энергетики, транспорта, высоких технологий, сельского хозяйства, а также науки и медицины.

По итогам заседания стороны приняли Совместное заявление встречи министров иностранных дел «Центральная Азия – Китай» в формате видеоконференции.