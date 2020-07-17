В Туркменистан доставлен гуманитарный груз ВОЗ

В Международный аэропорт города Туркменабат 16 июля доставлен гуманитарный груз ВОЗ. Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Представитель ВОЗ, сопровождавший международный груз, отметил, что сегодня как никогда важна активизация гуманитарного взаимодействия между народами. Это событие стало очередным свидетельством совместного противостояния опасности, угрожающей здоровью человечества.

Гуманитарный груз включает 320 тысяч медицинских масок, 130 тысяч респираторов, свыше 88 тысяч лицевых щитов, более 18 тысяч очков и 12 тысяч халатов.

На специальных автотранспортных средствах груз направлен в столицу, где все средства будут распределены и переданы по назначению в медучреждения страны.