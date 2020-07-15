Рисоводы Лебапского велаята планируют получить высокий урожай

Зеленым ковром покрылись рисовые поля долины Амударьи. Аграрии Лебапского велаята в оптимальные сроки провели посевную ценной продовольственной культуры на полях, высвободившихся от озимой пшеницы. В настоящее время проводятся необходимые агротехнические мероприятия по уходу за всходами. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm

Рисовые чеки восточного региона, который является самым крупным производителем риса в Туркменистане, заняли более 10 тысяч гектаров. Здесь культивируются сорта «Нукус-2» и «Флагман», наиболее адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям и отличающиеся высокой урожайностью, а также прекрасными вкусовыми качествами.

В нынешнем году рисоводы Лебапского велаята планируют сдать государству свыше 47 тысяч тонн «жемчужного зерна».