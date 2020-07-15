Минздрав Туркменистана призвал носить медицинские маски

Минздрав Туркменистана призывает граждан страны использовать защитные медицинские маски «в связи с повышением содержания пылевых частиц в атмосферном воздухе на 21% сверх нормы» и «для предотвращения неблагоприятного воздействия на организм климатических условий». Об этом сообщает orient.tm.

Предупреждения минздрава о повышенной запыленности воздуха из-за пришедших извне воздушных масс и связанных с этим рисках для здоровья туркменистанцев уже несколько раз за последние дни появлялись в СМИ страны.

Связано ли это с попыткой упредить возможную способность коронавируса передаваться воздушно-пылевым путем?

До недавнего времени Всемирная организация здравоохранения, опираясь на научные исследования, полагала, что заразиться коронавирусом можно лишь при контакте с поверхностью, на которую попал вирус. Так как он распространяется через капли, которые выделяются с кашлем и чиханием.

Поэтому основной мерой предохранения от заражения ВОЗ назвала мытье рук. Но теперь организация сообщила, что в некоторых случаях нельзя исключать возможность передачи инфекции воздушно-пылевым путем.