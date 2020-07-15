В восточном регионе Туркменистана стартовало строительство нового цементного производства

В Койтендагском этрапе, на востоке страны, стартовало строительство второй очереди цементного завода мощностью 1 миллион тонн «строительного хлеба» в год. В настоящее время идет разработка технической документации, подготовка территории к закладке фундаментов производственных и вспомогательных объектов промышленной зоны, которая раскинется на площади более чем 37 гектаров. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Реализацию важного проекта осуществляет член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – хозяйственное общество «Türkmen enjam». Его специалистам предстоит за 2,5 года выполнить большой объем строительно-монтажных работ, а также наладку технологического и вспомогательного оборудования, подвести системы электро-, водо-, газоснабжения и канализации, железную дорогу и сдать предприятие с полной готовностью к эксплуатации в 2022 году.

Управление и мониторинг технологическими процессами будет осуществляться посредством современной компьютерной системы, которой оснастят головное здание. Предусмотрены комфортные условия для высокоэффективного труда и отдыха работников.

Необходимость создания современных предприятий, специализирующихся на переработке богатейших природно-сырьевых ресурсов, расширение ассортимента строительных материалов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам – одна из актуальных задач в контексте индустриального вектора развития и повышения экспортного потенциала национальной экономики.

Важно отметить, что практические всё необходимое сырьё для производства цемента – известняк, глина, гипс, кварцевый песок добываются здесь же. Этот юго-восточный регион Туркменистана располагает уникальными надземными и подземными сырьевыми ресурсами. В процессе геологических изысканий в недрах Магданлы-Гарлыкского района в Койтендагском этрапе Лебапского велаята подтверждено наличие более 30 видов минералов и других полезных ископаемых.

Здесь сосредоточены крупнейшие месторождения каменной и калийной соли, гипса, ангидридов, а также целестина, используемого в электронной промышленности, недра горного края содержат германий, церий, тантал, рубидий и другие редкоземельные металлы.

В этом году на базе этих сырьевых ресурсов создано Койтендагское управление нерудных материалов, включающее целый ряд производств по выпуску широкого ассортимента строительных материалов.