Главы МИД Туркменистана, Азербайджана и Афганистана обсудили совершенствование сотрудничества на маршруте Lapis Lazuli

Между заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедъяровым и и.о. Министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром 13 июля прошла встреча в формате видеоконференции. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

В ходе переговоров стороны констатировали высокий уровень политико-дипломатического диалога между тремя государствами. Состоялся обмен мнениями и предложениями касательно реализации договоренностей достигнутых в ходе трехсторонней видеоконференции Президентов Туркменистана, Азербайджана и Афганистана, состоявшейся в начале текущего месяца. Как известно, одной из основных тем той встречи было совершенствование сотрудничества в рамках международного транспортно-транзитного коридора по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция (Lapis Lazuli).

Отметив преимущества географического расположения трех стран на перекрёстке важных магистральных путей, Р.Мередов подчеркнул значимость усиления трёхстороннего взаимодействия, что способствует успешной реализации транспортного ресурса для расширения связей между регионами. Согласно инициативам Президента Туркменистана, создание Единого логистического центра, внедрение передовых технологий в систему грузоперевозок, упрощение таможенно-тарифного регулирования и применение трёхсторонних переговорных механизмов внесет вклад в развитие всего региона, укрепив торгово-экономическое сотрудничество между государствами Центральной и Южной Азии, Европы.

Дипломаты договорились продолжить сотрудничество по данному направлению посредством видео-консультаций между представителями соответствующих министерств и ведомств трех стран.

Также рассматривались актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая всеобщую борьбу с пандемией COVID-19.