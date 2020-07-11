В МИД Туркменистана прошла встреча с экспертами ВОЗ

10 июля Глава внешнеполитического ведомства Р.Мередов встретился с представителями Европейского регионального бюро ВОЗ, которые приехали в Туркменистан для изучения подготовительных мероприятий по COVID-19.

Мередов подчеркнул продуктивное сотрудничество Туркменистана с ВОЗ на протяжении долгих лет и подтвердил желание туркменской стороны продолжать развивать отношения с организацией, том числе, по вопросам COVID-19. Он также отметил, что в стране строго выполняются предписания ВОЗ на период пандемии.

Глава странового офиса ВОЗ П.Карвовска поблагодарила министра за возможность и организацию работы ЕРБ ВОЗ в Туркменистане. Г-жа Карвовска высоко оценила инициативы Туркменистана по созданию международного Совета ученых-медиков, а также подключение страны к C-TAP — «Платформе доступа к технологиям против COVID-19».

Глава МИД поделился стратегическими планами, действующими в период пандемии в стране. Речь идет о Плане готовности противодействия острым инфекционным болезням, Плане оперативных мероприятий по недопущению распространения COVID-19. Кроме того, вместе с ООН разрабатывается 3-й план, касающийся гуманитарных вопросов.

Министр подчеркнул, что в стране есть необходимые ресурсы для быстрого реагирования в случае необходимости. Проводится также разъяснение среди населения об уровне опасности COVID-19, учитывая его способность распространения через мельчайшие капли.

Меры реагирования на острое инфекционное заболевание также обсуждались на встрече ЕРБ ВОЗ и представителей Минздрава Туркменистана, которая состоялась в тот же день.

Источник: www.mfa.gov.tm