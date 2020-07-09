Предприятие «Берзенги» производит знаменитую минеральную воду

В предгорьях Центрального Копетдага 7,5 км южнее Ашхабада располагается самотечный минеральный источник, бьющий с глубины 1 250 метров. Водоотдача источника 5 литров воды в секунду. Здесь же находится и предприятие по производству минеральной лечебной воды «Берзенги», сообщает turkmenportal.com.

Работа предприятия поставлена на высоком уровне в соответствии с Европейскими требованиями.

Пропущенная через активированный уголь и умягченная вода из источника собирается в резервуар объемом в 5тн. Затем её последовательно пропускают через фильтры тонкой очистки – размерами 10 микрон и 5 микрон, подвергая действию ультрафиолетовой лампы. Полностью очищенная вода направляется в производственный отдел, где охлажденная до 10 градусов, она обогащается двуокисью углерода или углекислым газом (СО2) в степени 9г/l. Эта работа выполняется на оборудовании Германской компании “Waýskof”.

Постоянно проверяется соответствие установленным нормам степени минерализации и содержания углекислого газа в готовой продукции, а также показатель рН. Анализы проводятся в соответствии с Европейскими требованиями.