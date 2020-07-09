Бердымухамедов выразил соболезнование Японии в связи с жертвами в результате наводнений

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Императору Японии Нарухито и Премьер-министру Японии Синдзо Абэ по поводу многочисленных человеческих жертв, увечий, больших разрушений, вызванных масштабными наводнениями и оползнями, произошедшими в стране. Об этом сообщает turkmenportal.com.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа, Правительства, а также от себя лично передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

8 июля сильный дождь обрушился на остров Кюсю на юго-западе Японии. В префектуре Оита вышли из берегов две реки. В результате ливней, вызвавших наводнение и оползни на юго-западе Японии, погибли 57 человек, 17 числятся пропавшими без вести.