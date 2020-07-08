Туркменистан и ОБСЕ обсудили аспекты сотрудничества

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов 7 июля провёл встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером. Встреча прошла в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи обсуждались основные векторы сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ, с особым акцентом на гуманитарное измерение совместной деятельности. Подчеркнута приверженность туркменской стороны продвижению демократических ценностей и практик, в том числе посредством площадки ОБСЕ.

Р.Мередов отметил, что Правительство Туркменистана уделяет большое внимание вопросам защиты и осуществления прав всех членов общества, что отражено в Национальном плане действий в области прав человека на 2016-2020 годы. Стороны обсудили вопросы национальных меньшинств и их интеграцию в общество.

Стороны рассмотрели взаимодействие ввиду пандемической ситуации в мире. Была выражена полная поддержка Туркменистана ряду рекомендаций, разработанных Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств для государств-участников ОБСЕ, и нацеленных на обеспечение того, чтобы меры по борьбе с COVID-19 учитывали потребности всех членов общества, включая лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Дипломаты также обсудили вопросы расширения сотрудничества по линии образования и продвижения регионального мультикультурного диалога.