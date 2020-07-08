Туркменистан и Бахрейн провели межмидовские политконсультации

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 7 июля провёл встречу с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдул Латифом ибн Рашидом Аль-Заяни. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

В ходе конструктивной беседы главы МИД Туркменистана и Бахрейна обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития межгосударственных отношений, а также взаимодействия в рамках авторитетных международных организаций. Была отмечена важность укрепления межпарламентских связей. Министры уделили особое внимание ходу практической реализации достигнутых ранее договоренностей на высоком уровне.

Дипломаты подтвердили взаимный интерес Ашхабада и Манамы к развитию политико-дипломатического диалога, упрочению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Была обсуждена региональная повестка дня и консолидация усилий двух дружественных стран, нацеленных на всестороннюю борьбу с пандемией коронавируса. В этом контексте стороны констатировали актуальность инициативы Президента Туркменистана о создании Совета ученых-медиков и использовании эффективных методов научной дипломатии.

Также была отмечена важная роль организации совместных бизнес форумов, развитие сотрудничества в таких сферах как энергетика и газохимическая отрасль. Рассматривались возможности проведения на данном этапе встреч в онлайн-режиме представителей различных государственных и частных структур Туркменистана и Бахрейна.