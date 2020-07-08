ТКНПЗ Туркменистана перевыполнил полугодовой план производства продукции

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) перевыполнил план за первое полугодие по выпуску продукции по большинству позиций номенклатурной линейки. По итогам первого полугодия ТКНПЗ продемонстрировал устойчивый рост производства продукции. Об этом сообщает oilgas.gov.tm.

За отчетный период переработано 2 млн. 946 тыс. тонн нефтяного сырья, выполнение плана составило 103%. Наибольший рост сверхплановой продукции отмечен в выработке автобензинов, керосинов, дизельного топлива, сжиженного газа, нефтяных битумов, смазочных масел и других нефтепродуктов. В частности, по выработке автобензина план выполнен на 104,4%, керосина — на 101,3%, дизельного топлива — на 105,1%, полипропилена — на 105,9%, смазочных масел — на 104,7%, сжиженного газа — на 180,7%.

Модернизация и внедрение современных технологических установок выводит ТКНПЗ на высокий мировой уровень качества выпускаемой продукции и экологичности производства. В целом, производственный комплекс рассчитан на получение в год двух миллионов тонн мазута, переработку 250 тысяч тонн сжиженного газа и 230 тысяч тонн низкооктанового легкого бензина.

Благодаря углублению переработки нефти появилась возможность нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. Примененные передовые технологии позволят заводу производить востребованные нефтепродукты высочайшего качества, что станет еще одним шагом в развитии туркменской экономики.