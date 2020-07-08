Саудовская Аравия построит школы в Афганистане

Саудовская Аравия обязалась профинансировать 35 проектов развития в Афганистане, включая строительство 100 школ. Работа над этими проектами начнется в ближайшее время. Об этом заявил посол Саудовской Аравии в Кабуле Джасим Альхальди на встрече со спикером Сената Афганистана Фазлом Хади Муслимьяром, сообщает afghanistantoday.ru со ссылкой на TOLOnews.

По словам Альхальди, в числе обязательств — строительство международного исламского университета в Нангархаре, инвестиции $ 30 млн для строительства больницы в Кабуле и $ 200 млн — на помощь сектору здравоохранения Афганистана.

В Кабуле приветствовали обещание Саудовской Аравии, назвав королевство одним из «добрых партнеров Афганистана». Данный пакет помощи является крупнейшим из аналогичных финансовых обязательств, взятых Саудовской Аравией в последние годы.

«Саудовская Аравия является одним из союзников народа и правительства Афганистана, которое помогло нам получить сотни миллионов долларов в последние годы», — сказал официальный представитель Министерства финансов Афганистана Шамроз Хан Масджиди.