Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вышел в трудовой отпуск и проводит его в одном из курортных центров страны, как и всегда, отдавая предпочтение активному досугу. Об этом 6 июля сообщил сайт turkmenportal.com со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как уже сообщалось, на состоявшемся на минувшей неделе расширенном заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам первого полугодия, глава государства объявил о предоставлении руководительскому корпусу страны с 7 июля по 6 августа очередного трудового отпуска, во время которого члены Правительства смогут отдохнуть в отечественных здравницах.

В санаториях и курортных центрах страны, оснащённых новейшим специализированным оборудованием и передовыми медицинскими технологиями, созданы комфортные условия для качественного оздоровительного отдыха, в том числе семейного.

Ныне в столице и всех регионах страны имеются также современные физкультурно-спортивные комплексы и другие профильные объекты, а практически в каждом из отечественных центров отдыха предусмотрены спортплощадки, плавательные бассейны и фитнесс-залы, оснащённые разнообразными тренажёрами.

Глава государства посвящает свой досуг научной деятельности и различным видам творчества, в том числе литературному труду, работая над новыми произведениями, а также музыкальному искусству.

Одними из любимых видов времяпрепровождения в период отпуска и в выходные дни для туркменского лидера – конные прогулки и общение с ахалтекинскими скакунами, велопробеги, заезды на спортивных автомобилях и многое другое.

Источником вдохновения для главы Туркменистана служит богатейшее культурное и духовное наследие народа, его славная история. Будучи приверженцем исконных семейных ценностей, Президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовольствием проводит время с внуками, приобщая их к занятиям творчеством и спортом.

Наряду с этим, туркменский лидер также подчёркивает, что наилучшим средством снятия усталости, физического и эмоционального напряжения, отдыха от рабочих будней служит общение с природой, помогающее человеку восстановить силы и дающее бодрость духа.