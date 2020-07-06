На торгах туркменской биржи было продано товаров на сумму более 51 млн долларов

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 77 сделок на сумму $51,698 млн. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

За иностранную валюту представители деловых кругов ОАЭ, Турции, Афганистана и др. приобрели масло базовое, мазут топочный малосернистый, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен различных марок и полипропилен (ГК «Türkmengaz»), а также карбамид (ГК «Türkmenhimiýa») стали предметами сделок предпринимателей из Российской Федерации, Швейцарии, Омана, Афганистана, Китая, Узбекистана и др.

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная пряжа и сухой экстракт солодкового корня. Страны-покупатели: Великобритания, ОАЭ, Турция, Сербия, Пакистан, Азербайджан.

За манатные средства предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ, Пакистана, Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу и ковровые изделия ручной выработки. Общая сумма сделок составила более 9 миллионов 732 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz»), а также линт хлопковый на общую сумму свыше 43 миллионов 631 тысячи манатов.