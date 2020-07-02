Iran Air планирует запустит авиарейсы из Ирана в Туркменистан

Государственная иранская авиакомпания Iran Air планирует запустить воздушные перевозки по маршруту Боджнурд (Иран) — Ашхабад (Туркменистан). Об этом заявил генерал-губернатор провинции Северный Хорасан Мохаммад-Али Шоджаи. Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на Tehran Times.

По его мнению, регулярный авиарейс планируется запустить на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Туркменистаном и Ираном в 2019 году. Отмечается, что авиарейсы помогут развитию туризма в регионе.

Северный Хорасан — провинция, расположенная в северо-восточном Иране, имеет протяженную границу с Туркменистаном. Туризм в Боджнурде набирает обороты, хотя, как правило, туристы оказываются в этой местности проездом, путешествуя по маршруту Мешхед — Горган. В настоящее время в провинции действует около 150 эко-домиков, которые обслуживают любителей природы, отдыхающих и экскурсантов.