ГК «Туркменгаз» пополнил автопарк российской спецтехникой

В рамках программы по развитию нефтегазовой промышленности, как одной из приоритетных сфер экономики Туркменистана, для предприятий и организаций отрасли приобретается новейшее технологическое оборудование, механизмы и специализированный автотранспорт. Об этом 1 июля сообщил сайт oilgas.gov.tm.

Автопарк тампонажного управления ГК «Туркменгаз» пополнился очередной партией современной цементирующей спецтехникой. Новые агрегаты будут закреплены за опытными водителями с многолетним стажем работы. Это будет способствовать долгосрочной и эффективной эксплуатации нового транспорта и станет хорошей поддержкой в работе газовиков. А это, в свою очередь, способствует укреплению технической базы предприятий и организаций, широкой модернизации производства.

Новая техника надежна в эксплуатации и будет задействована на крупнейших нефтегазовых месторождениях нашей страны и, безусловно, облегчит нелегкий труд газовиков, повысит производительность и эффективность работы.