ВОЗ и ЮНИСЕФ запустили инициативу на поддержание гигиены рук

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН запустили совместную инициативу «Hand Hygiene for All», направленную на поддержание гигиены рук. Об этом сообщил orient.tm.

Глобальная кампания, объединяющая правительства стран, частный сектор, а также международных партнеров, предназначена поддержать обеспечение доступности средств гигиены, особенно среди уязвимых слоев населения, а также сформировать культуру гигиены.

«Гигиена рук всегда была важна для предотвращения ряда инфекционных заболеваний. Сейчас мир борется с новым COVID-19. Одним из наиболее эффективных инструментов предотвращения его распространения является гигиена рук. Чтобы контролировать COVID-19, мы должны сделать гигиену рук доступной для всех», говорится в совместном заявлении Исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе и Гендиректора ВОЗ д-ра Тедроса Аданом Гебреисуса.

Они призывают лидеров стран увеличить инвестиции в гигиену, водоснабжение и санитарию, а также в профилактику инфекционных заболеваний.

Так, в рамках кампании будут разработаны всеобъемлющие дорожные карты для стран, выделены ресурсы для поддержки глобальных и местных усилий по обеспечению гигиены рук. Целевые группы, в свою очередь, будут содействовать обмену знаниями, а также следить за глобальным прогрессом в этой области.