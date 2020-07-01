Делегация Туркменистана приняла участие на заседании Экономического совета СНГ

Делегация Туркменистана 30 июня приняла участие на 86-ом заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств. На встрече туркменская делегация была представлена заместителем министра финансов и экономики Туркменистана. Встреча прошла в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В ходе заседания были обсуждены приоритетные направления межгосударственного торгово-экономического партнёрства, а также вопросы упрочения нормативно-правовой базы взаимовыгодного контакта между странами-членами Содружества. Также в рамках встречи состоялся конструктивный обмен мнениями о социально-экономическом положении государств-участников СНГ и возможных коллективных мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы, связанные с проводимой работой по созданию выставочных торговых центров государств-участников СНГ в городе Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства, в том числе реализацией Концепции формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ, утвержденной Решением Совета Глав правительств СНГ от 28 октября 2016 года и другие.

На обсуждение участников заседания были представлены также проекты различных документов, в том числе Плана мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов, Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы и др.

По итогам состоявшегося обсуждения вопросов, вынесенных на повестку дня встречи, был подписан ряд документов, регламентирующих взаимодействие сторон по различным направлениям всестороннего сотрудничества.